STOCKHEIM, LKR. KRONACH. Mit einer Metallkugel haben mutmaßlich zwei tatverdächtige Männer am Samstag ein Wohnanwesen in Stockheim im Landkreis Kronach beschossen. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Während eine Bewohnerin des Einfamilienhauses in Stockheim am Samstagabend auf ihrer Terrasse saß, hörte sie plötzlich einen lauten Einschlag in der Fensterjalousie neben sich. Ihre Tochter, die sich im Wohnzimmer befand, bemerkte den Knall ebenfalls. Beide blieben unverletzt.

Wie die alarmierte Polizei vor Ort feststellte, hatte eine etwa murmelgroße Metallkugel den Rollo und teilweise auch das Fensterglas dahinter durchschlagen. Den entstandenen Sachschaden bezifferten die Polizisten auf etwa 2.000 Euro.

Erste Hinweise führten die Ermittler auf die Spur zweier tatverdächtiger Männer aus dem Landkreis Kronach. Nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Coburg ordnete diese Durchsuchungen beim 30-jährigen Tatverdächtigen an, welcher unweit entfernt vom beschossenen Einfamilienhaus wohnt. Hinzubeorderte Spezialeinheiten nahmen ihn und einen weiteren anwesenden 22-jährigen Tatverdächtigen schließlich auf dem dortigen Grundstück fest. Sie blieben beide bis zum Folgevormittag in Polizeigewahrsam.

Bei der Durchsuchung stellten die Ermittler außerdem Beweismittel sicher.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Coburg hat die Kriminalpolizei Coburg die weiteren Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes übernommen.