BESSENBACH, OT STRASSBESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Seit Sonntagmorgen wird ein demenzkranker Mann vermisst. Die Aschaffenburger Polizei sucht seither nach dem Rentner und hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 91-Jährige wurde letztmals am Sonntag, gegen 08:00 Uhr, in seinem Seniorenheim in der Ludwig-Straub-Straße gesehen und wird seitdem vermisst. Der Mann ist möglicherweise nicht orientiert und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Aschaffenburger Polizei sucht intensiv nach dem Vermissten und bittet jetzt auch die Öffentlichkeit um Hinweise. Er könnte sich nach derzeitigen Erkenntnissen in einem angrenzenden Waldstück befinden.

Er wird wie folgt beschrieben:

Bekleidet mit schwarzer Hose, blauem Trainingsanzugsoberteil, dunkler Kappe

graues lichtes Haar

mit Gehstock unterwegs

Hinweise nimmt die Aschaffenburger Polizei unter 06021/857-2230 entgegen.