NÜRNBERG. (415) Am frühen Sonntagmorgen (03.05.2026) verlor ein Mann im Nürnberger Stadtteil Gibitzenhof offenbar die Kontrolle über sein handeln. Nachdem er an der Fassade eines Parkhauses hinaufkletterte, verletzte er drei Polizeibeamte leicht.



Gegen 00:15 Uhr teilte ein Anwohner der Polizei über Notruf mit, dass ein offenbar unter dem Eindruck berauschender Mittel stehender Mann ein Fahrrad auf ein geparktes Auto warf und laut herumschrie.

Alarmierte Streifenbesatzungen stellten kurz darauf den 34-jährigen Mann an der Fassade eines Parkhauses im Bereich der Freiburger Straße kletternd, in circa sechs Meter Höhe fest. Zudem lag in der Nähe ein beschädigtes Fahrrad neben einem beschädigten Pkw.

Nach mehreren Aufforderungen kletterte der 34-Jährige selbstständig von der Hausfassade herab und wehrte sich körperlich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Hierbei versuchte er einen Polizeibeamten zu beißen. Der Mann musste aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen werden. Hierbei erlitten drei Beamte leichte Verletzungen, konnten ihren Dienst jedoch weiter fortsetzen.

Der 34-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und der Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Petzold