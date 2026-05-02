WILDPOLDSRIED. Am 02.05.2026 ereignete sich gegen 14:15 Uhr auf der B12 kurz vor der Anschlussstelle Wildpoldsried ein sehr schwerer Verkehrsunfall. Eine 48-jährige Fahrerin eines Mercedes geriet aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Dort prallte sie frontal mit dem Audi eines entgegenkommenden 38-jährigen Mannes zusammen. Dadurch geriet der Pkw der Verursacherin ins Schleudern und kollidierte mit einem weiteren entgegenkommenden VW einer 54-jährigen Fahrzeuglenkerin. Der Fahrer des Audi wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Verursacherin schwebt derzeit in Lebensgefahr und wurde zusammen mit den zwei leicht verletzten Insassen des VW in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren und des Rettungsdienstes waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Zudem waren zwei Rettungshubschrauber sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Fahrbahn war für etwa fünf Stunden gesperrt. Eine großräumige Umleitung wurde von der Feuerwehr und der Straßenmeisterei Kempten eingerichtet. (VPI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).