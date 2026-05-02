WAGING AM SEE, OT TETTELHAM, LKR. TRAUNSTEIN. Am Freitagabend, 1. Mai 2026, brach auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Gemeindebereich von Waging am See ein Feuer aus. Ein Stallgebäude brannte vollständig ab, etliche Ponys verendeten darin. Eine angrenzende Scheune, in der Fahrzeuge und Gerätschaften eingestellt waren, wurde ebenfalls stark beschädigt. Menschen kamen bei dem Großbrand bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht zu Schaden, der entstandene Sachschaden geht aber in die Hunderttausende. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Wie bereits berichtet, kam es am späten Abend des 1. Mai 2026 auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Tettelham, einem Weiler im Gemeindebereich von Waging am See, zu einem Großbrand. Gegen 22.00 Uhr war die Polizei von der Integrierten Leitstelle (ILS) zu dem Einsatz mitalarmiert worden.

Deutlich über 100 Helfer der Freiwilligen Feuerwehren aus Otting, Waging am See, Taching am See, Pierling, Traunreut, Traunstein, Wonneberg und Kammer rückten mit 40 Fahrzeugen an und bekämpften die Flammen. Beim Eintreffen der Helfer stand ein Stallgebäude bereits in Vollbrand und die Flammen griffen bereits auf eine benachbarte Scheune über.

Der Rettungsdienst war mit einem Einsatzleiter, einem Notarzt und zwei Rettungsfahrzeugen im Einsatz, die örtlich zuständige Polizei aus Traunreut mit mehreren Streifenwagenbesatzungen.

Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt, das Stallgebäude brannte jedoch vollständig ab und die darin eingestellten 10 Ponys dürften allesamt verendet sein. Die angrenzende Scheune, in der Fahrzeuge und Gerätschaften eingestellt waren, wurde ebenfalls stark beschädigt. Der entstadene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere Hunderttausend Euro.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die Polizeistation Traunreut, noch am Abend übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes die Ermittlungen für die Kriminalpolizei Traunstein. Diese werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein dort durch die Brandfahnder des Fachkommissariat 1 fortgeführt.

Die Ermittlungen zur Brandursache stehen noch ganz am Anfang, Aussagen hierzu können deshalb derzeit noch nicht gemacht werden.