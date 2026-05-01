SCHWEITENKIRCHEN, LKRS PFAFFENHOFEN A.D.ILM.Wie berichtet kam es am heutigen Tage zu einem Brand in einem Gebäude in Preinerszell.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 40-jähriger Mann privat Schweißarbeiten an seinem Pkw im Bereich einer Werkstatt durchgeführt. Hierbei geriet der Wagen in Brand.

Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf einen Schuppen, das angrenzende Nebengebäude eines Wohnhauses, ein weiteres Nebengebäude mit Holzanbau und den dahinterliegenden Wald über. Die betroffenen Gebäude brannten komplett aus. Durch den Brand wurden zudem mehrere Fahrzeuge zerstört. Vor Ort waren rund 200 Helferinnen und Helfer der Rettungsorganisationen eingesetzt.

Verletzt wurde niemand, ersten Schätzungen zufolge entstand Sachschaden in Höhe von rund 200000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Ursprungsmeldung:

Schweitenkirchen, OT Preinerszell, Lkrs. Pfaffenhofen a.d. Ilm, 01.05.2026

ERSTMELDUNG: Brand in Preinerszell – Rettungskräfte im Einsatz

Gegen 14:40 Uhr wurde der Einsatzzentrale ein Brand im Schweitenkirchener Ortsteil Preinerszell mitgeteilt. Derzeit kommt es zu starker Rauchentwicklung.

Die Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot im Einsatz, es wird nachberichtet.