NÜRNBERG. (409) Am heutigen Freitag (01.05.2026) betreute die mittelfränkische Polizei drei Versammlungen und Veranstaltungen mit insgesamt circa 35.000 Teilnehmern im Nürnberger Stadtgebiet. Das Polizeipräsidium Mittelfranken blickt in diesem Zusammenhang auf einen weitgehend friedlichen Einsatzverlauf zurück.



Bereits ab circa 08:00 Uhr fanden sich zur traditionellen Eröffnung der Motorradsaisson in der Münchener Straße eine Vielzahl von Motorradfahrenden und sonstigen Interessierten ein. Hierzu sperrten Einsatzkräfte der Nürnberger Verkehrspolizeiinspektion, mit Unterstützung des Ansbacher Einsatzzuges, die Münchener Straße ab der Kreuzung zur Karl-Schönleben-Straße bis hin zur Auffahrt zur BAB 73. Ab den Mittagstunden machten sich die Motorradfahrer in individuellen Kleingruppen auf den Weg zu verschiedenen Destinationen. In der Spitze zählten die Einsatzkräfte gut 25.000 Teilnehmer. Die Aufhebung der Sperrung erfolgte am frühen Nachmittag, sodass die Fahrbahn wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben war. Nennenswerte Vorfälle ereigneten sich hier nicht.

Um 10:00 Uhr begann am Kornmarkt eine Kundgebung mit Aufzug und einem anschließenden Maifest. An dem Aufzug, welcher durch Teile der Nürnberger Süd- und der Innenstadt führte, nahmen circa 1400 Personen teil. Noch vor Eintreffen des Aufzugs am Kornmarkt bauten mehrere Personen auf der Veranstaltungsfläche des Maifestes einen nicht angemeldeten Informationsstand auf. Nachdem der Veranstaltungsleiter hiermit nicht einverstanden war, teilte die Polizei dieser Personengruppe eine Versammlungsfläche im Bereich des südlichen Hallplatzes zu. Dieser Anordnung kamen die Personen nach und begründeten dort eine Spontanversammlung.

Einen weiteren nicht angemeldeten Informationsstand bauten nochmals mehrere Personen einer anderen Gruppierung gegen 12:00 Uhr am Kornmarkt auf. Nachdem dieser ebenfalls vom Veranstaltungsleiter des Maifestes dort nicht erwünscht war, forderten Einsatzkräfte diese Personen auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Da die Personen sich weigerten, der Aufforderung nachzukommen, setzte die Polizei das Hausrecht durch und trug in diesem Zusammenhang unter anderem eine Frau von der Örtlichkeit.

Insgesamt nahmen an der Veranstaltung am Kornmarkt circa 6000 Personen teil.



Gegen 11:00 Uhr fanden sich eine Vielzahl von Personen am Petra-Kelly-Platz zu der Auftaktkundgebung eines Aufzuges ein, welcher um 12:30 Uhr begann. Der Aufzug führte durch die Nürnberger Südstadt und durch die Innenstadt bis zu einem Straßenfest in Nürnberg-Gostenhof.

Im Verlauf des Aufzuges kam es an verschiedenen Örtlichkeiten zum Abbrennen von Pyrotechnik, Bengalo-Fackeln und Rauchtöpfen. Im Bereich des Steinbühler Tunnels zündeten bislang Unbekannte zudem mehrere Silvesterraketen.

Drei Personen verschafften sich Zutritt auf das Dach eines Anwesens in der Färberstraße / Ecke Dr.-Kurt-Schumacher Straße und entrollten ein circa 10 m x 10 m großes Transparent, welches gegen die Teilnehmer des Aufzugs gerichtet war. Einsatzkräfte nahmen die drei Personen noch auf dem Dach vorläufig fest, fanden pyrotechnische Gegenstände auf und stellten das Transparent sicher.

Eine unbekannte Person warf aus dem Aufzug heraus eine Flasche in Richtung der Einsatzkräfte und eine Frau zeigte einen Hitlergruß in Richtung der vorbeiziehenden Aufzugsteilnehmer im Bereich der Kernstraße. Gegen die Frau wird nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

An der Spitze nahmen an dem Versammlungsgeschehen circa 4000 Personen teil. Die Versammlung wurde durch den Versammlungsleiter mit Erreichen des Straßenfestes in Nürnberg-Gostenhof, gegen 15:00 Uhr beendet.

Die mittelfränkische Polizei war, unterstützt durch Einheiten der Bayerischen Bereitschaftspolizei, mit einer Vielzahl von Einsatzkräften im Einsatz.

Erstellt durch: Michael Petzold