MARKTSCHORGAST, LKR. KULMBACH. Am Donnerstag geriet die Außenseite eines Wohnhauses in Marktschorgast im Landkreis Kulmbach in Brand. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen.

Aus bislang ungeklärter Ursache entzündete sich am Donnerstagnachmittag die Südseite eines Einfamilienhauses in Marktschorgast. Die Flammen griffen auch auf den Balkon und die Fassade mit Fenstern über. Den anrückenden Feuerwehren gelang es, den Brand erfolgreich zu bekämpfen. Eine 68-jährige Bewohnerin konnte das Anwesen rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden anfänglich auf 100.000 Euro.

Die Brandermittler der Kripo Bayreuth haben mit der Erforschung der Ursache begonnen.