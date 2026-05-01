BAD BERNECK, LKR. BAYREUTH. Bei einem Betriebsunfall auf der Baustelle der A 9 bei Bad Berneck ist am Donnerstag ein Mann ums Leben gekommen. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt zum Unglückshergang.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei übersah ein 26-jähriger Lkw-Fahrer am Nachmittag beim Rückwärtsfahren auf der abgesperrten Autobahnbaustelle einen Beschäftigten, der gerade Vermessungsarbeiten durchführte. Der Laster aus dem Zulassungsbereich Hof überrollte den 61-jährigen Vermesser. Trotz Einsatz eines Rettungshubschraubers verstarb der Mann aus dem Landkreis Kleve (Nordrhein-Westfalen) am Unfallort. Der Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Hof erlitt einen Schock. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes begannen noch vor Ort mit psychosozialer Versorgung.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen, unterstützt von der Verkehrspolizei Bayreuth, aufgenommen. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft Bayreuth die Hinzuziehung eines Gutachters an. Außerdem befanden sich Verantwortliche des Gewerbeaufsichtsamtes und der Berufsgenossenschaft vor Ort. Der fließende Verkehr auf der A 9 war durch die Einsatzmaßnahmen nicht beeinträchtigt.