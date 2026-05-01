REICHERTSHOFEN, LKRS. PFAFFENHOFEN A.D.ILM.Bei der Installation einer Photovoltaik-Anlage stürzte ein Arbeiter am gestrigen Donnerstag rund acht Meter in die Tiefe. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gegen 10:30 Uhr hatte der nigerianische Mitarbeiter einer Firma Arbeiten am Dach eines Einfamilienhauses an der Schubertstraße in Reichertshofen durchgeführt. Aus noch unbekannter Ursache stürzte er von einem aufgestellten Gerüst auf den darunterliegenden gepflasterten Hof.

Der 31-Jährige zog sich hierbei lebensgefährliche Kopfverletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat unter Einbeziehung der zuständigen Berufsgenossenschaft die Ermittlungen zur Klärung des konkreten Unfallhergangs übernommen.