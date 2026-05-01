INGOLSTADT.In der Zeit vom Montag, den 04. Mai 2026, bis Donnerstag, den 07. Mai 2026, trainieren Einsatzhundertschaften der Bayerischen Bereitschaftspolizei tagsüber verschiedene Einsatzszenarien, die sich bei Groß- oder Sportveranstaltungen ergeben könnten. Geübt werden unter anderem polizeiliche Maßnahmen jeglicher Art bei Fußballspielen.

Im Rahmen dieser Übung werden über 500 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in Uniform oder auch in ziviler Kleidung sowie der notwendige Führungsstab und der erforderliche Fuhrpark eingesetzt sein. Örtliche Schwerpunkte sind neben dem Theatervorplatz das Gebiet von der Saturn Arena über die Peisserstraße bis zum Audi Sportpark sowie einzelne Bereiche des Stadtteils Kothau.

Hierbei kann es neben Verkehrs- und Lärmbeeinträchtigungen auch zum Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen und dem Zünden von Rauchbomben kommen.

Übungen der Bayerischen Bereitschaftspolizei finden jährlich wiederkehrend und an verschieden Örtlichkeiten in Bayern statt, um eine höchstmögliche Professionalität und Einsatzbereitschaft zu gewährleisten.