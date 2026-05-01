INGOLSTADT.Wie berichtet war am 21.04.2026 ein durch Stiche schwer verletzter Mann in der Nähe des Ingolstädter Nordbahnhofes aufgefunden worden.

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt führten auf die Spur eines 19-jährigen, in Ingolstadt lebenden afghanischen Staatsbürgers.

Er konnte am Mittwoch in der Wohnung eines Bekannten in Ingolstadt angetroffen und festgenommen werden.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde der Tatverdächtige gestern einem Richter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der 19-Jährige wurde daraufhin an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

Ursprungsmeldung:

Ingolstadt, 22.04.2026

Verletzter Mann aufgefunden – Kripo ermittelt wegen versuchtem Tötungsdelikt

Am gestrigen Abend wurde ein schwer verletzter Mann in Ingolstadt aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Gegen 23:45 Uhr wurden die Rettungskräfte darüber informiert, dass sich nahe des Ingolstädter Nordbahnhofes eine verletzte Person befinden würde. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein 23-jähriger Mann offenbar durch mehrere Stiche verletzt worden war.

Nach medizinischer Erstversorgung und einer noch in der Nacht durchgeführten Notoperation ist der afghanische Staatsbürger mittlerweile außer Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat noch in der Nacht umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die eigentliche Tat im Bereich des Hindenburgparks stattgefunden haben dürfte und das Opfer im Anschluss am Nordbahnhof abgelegt wurde.

Die Ermittler bitten eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen im Bereich zwischen zentralem Omnibusbahnhof, Hindenburgpark und Nordbahnhof unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.