MEMMINGEN. Am 01.05.2026 gegen 04:30 Uhr wurde eine etwa 1,5 Meter hohe Marmormauer mit aufgesetztem Halbmond im Eingangsbereich der türkisch-islamischen Gemeinde Memmingen beschmiert.

Hierbei wurden durch die unbekannten Täter vermutlich mit Tierblut befüllte Luftballons gegen den Eingangsbereich geworfen und es wurde ein abgetrennter Schweinekopf auf das Symbol des Halbmondes gesteckt. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort. Das Fachkommissariat Staatsschutz der Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach erfolgter Spurensicherung durch die Kriminalpolizei Memmingen wurden der Eingangsbereich sowie eine danebenliegende Packstation durch die Feuerwehr Memmingen und die Stadt Memmingen gereinigt.

Die Hintergründe der Tat sind zum jetzigen Zeitpunkt Gegenstand der Ermittlungen.

Mögliche Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331 100-0 zu melden. (KPI Memmingen)

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