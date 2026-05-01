BEILNGRIES, LKRS. EICHSTÄTT.Bei einem Feuer auf einem Schrottplatz entstand am gestrigen Donnerstag nur geringer Sachschaden. Die Kriminalpolizei geht von einer vorsätzlicher Brandlegung aus.

Gegen 16:45 Uhr hatten Zeugen einen brennenden Holzblock auf dem Gelände im Beilngrieser Ortsteil Gösselthal bemerkt und selbst abgelöscht. Als kurze Zeit später wieder starke Rauchentwicklung festgestellt wurde, informierten die Zeugen die Rettungskräfte.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den vorgefundenen Flächenbrand zügig ablöschen. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und prüft dabei auch einen eventuellen Zusammenhang mit ähnlichen Taten der jüngeren Vergangenheit.