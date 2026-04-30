POSTAU, LKR. LANDSHUT: Am 30.04.2026 gegen 18:40 Uhr kam es in einer Gemeinschaftsunterkunft in Postau aus bislang unbekannten Gründen zum Ausbruch eines Brandes. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Alle Bewohner konnten die Unterkunft noch selbstständig verlassen. Zwei Personen wurden leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen bei der Kriminalpolizeiinspektion Landshut.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus dem Umkreis waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Sie führten die Löscharbeiten durch und sicherten die Brandstelle entsprechend ab.