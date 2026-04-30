FÜSSEN/WEISSENSEE. Am Donnerstagnachmittag kam es auf der St 2521 zwischen Füssen und Pfronten zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 66-jähriger Deutscher fuhr aus bislang ungeklärter Ursache über die Gegenfahrspur und kollidierte schließlich am linken Fahrbahnrand mit einem Baum. Hierdurch wurde er in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Eine 49-jährige Pkw Fahrerin, welche dem 66-Jährigen entgegenkam, konnte einen Zusammenstoß durch eine Vollbremsung sowie Ausweichen in eine Einfahrt gerade noch verhindern. Am Unfallort befanden sich die Feuerwehr Weißensee, Füssen und Pfronten sowie mehrere Rettungsdienste. Die genaue Unfallursache ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. (PI Füssen)