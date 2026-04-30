DIETMANNSRIED. Am 30.04.2026 gegen 13:40 Uhr befuhr ein 54-jähriger mit seinem Pkw die A 7 in südliche Richtung. Hierbei übersah dieser auf Höhe der Rastanlage einen verkehrsbedingten Stau und fuhr frontal in das Fahrzeugheck eines vorausfahrenden Pkw mit vier Insassen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das unfallverursachende Fahrzeug und kam mit dem Dach auf der Fahrbahn zum Liegen. Sowohl der 54-Jährige als auch die vier Insassen des unfallbeteiligten Pkw im Alter zwischen 42 und 57 Jahren mussten zur ärztlichen Behandlung durch Rettungswägen in nahegelegene Krankenhäuser verbracht werden. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Verletzten sowie Unfallfahrzeuge musste die südliche Richtungsfahrbahn zeitweise vollständig durch die eingesetzte Feuerwehr Bad Grönenbach sowie die Autobahnmeisterei Memmingen gesperrt werden. Es kam für die Dauer von zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Es entstand ein Sachschaden von circa 40.000,- Euro. (VPI Kempten)

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