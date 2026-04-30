FISCHEN i. ALLGÄU. Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der B19 in Fahrtrichtung Oberstdorf auf Höhe Langenwang zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 63‑jähriger deutscher Pkw‑Fahrer mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem entgegenkommenden Pkw zusammenstieß. In diesem Fahrzeug befand sich eine niederländische Familie, die sich zum Urlaub in der Region aufhielt. Durch die Kollision wurden insgesamt fünf Personen verletzt, eine davon schwer. Alle Verletzten wurden in eine Klinik eingeliefert. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Sachschaden beträgt etwa 50.000,- Euro. Warum der 63‑jährige Fahrer in den Gegenverkehr geriet, ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen. (PI Sonthofen)

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