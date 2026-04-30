SEESHAUPT, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am Donnerstag, 30. April 2026, kam es auf einer Staatsstraße im Gemeindebereich von Seeshaupt bei einem Abbiegevorgang zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der 45-jährige Motorradfahrer verlor dabei sein Leben. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt die Polizeiinspektion Penzberg in dem Fall und wird dabei auch von einem Sachverständigen unterstützt.

Am Donnerstagmorgen (30.04.2026) fuhr ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Weilheim gegen 07.40 Uhr mit einem VW auf der Staatsstraße 2064 in Fahrtrichtung Seeshaupt. An der Abzweigung „Schmitten“ beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 45-jähriger Motorradfahrer aus Penzberg mit einer Suzuki auf der Staatsstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen übersah der Pkw-Fahrer beim Abbiegevorgang den entgegenkommenden Motorradfahrer und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb.

Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro im Heckbereich, am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Die Staatsstraße 2064 war für mehrere Stunden vollständig gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Magnetsried und Seeshaupt waren mit ca. 20 Einsatzkräften vor Ort. Zudem waren vier Rettungswägen, ein Notarzt, zwei Kriseninterventionsteams und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die einsatzleitende Polizeiinspektion Penzberg war mit drei eigenen Streifenbesatzungen sowie mit Unterstützung einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Weilheim vor Ort.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II ermittelt jetzt die Polizeiinspektion Penzberg zum genauen Unfallhergang und wird bei der Rekonstruktion von einem Sachverständigen unterstützt.