Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bayreuth und des Polizeipräsidiums Oberfranken

BAYREUTH. Mitarbeitende eines Verbrauchermarkts in der Bayreuther Otto‑Hahn‑Straße ertappten am Mittwochvormittag drei Ladendiebe, die in mehreren Einkaufsmärkten zugeschlagen hatten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth ordnete ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaft gegen die drei Tatverdächtigen an.

Die beiden Männer und eine Frau im Alter von 40, 35 und 31 Jahren stehen im Verdacht, gemeinschaftlich Lebensmittel und Haushaltsartikel im Wert von etwa 3.000 Euro entwendet zu haben. Angestellte eines Verbrauchermarktes in der Otto-Hahn-Straße beobachteten am Vormittag zunächst, dass die Frau einen Einkaufswagen verdächtig vollgeladen hatte. Als die tschechische Staatsangehörige bemerkte, dass sie beobachtet wurde, verließ sie den Verbrauchermarkt. Den Einkaufswagen ließ sie im Markt zurück. Auf dem Parkplatz wurde die Frau an einem Pkw Skoda mit tschechischer Zulassung zusammen mit zwei tschechischen Männern gestellt und die Polizei verständigt.

Die anrückenden Streifen stellten schnell fest, dass die Tatverdächtigen den Skoda randvoll mit weiteren Diebesgut, unter anderem Waschmittel, geladen hatten. Außerdem fanden die Polizisten bei der Durchsuchung des 40-jährigen Mannes ein sogenanntes „Scheckkartenmesser“, also ein Klappmesser, das auf den ersten Blick einer Scheckkartenhülle täuschend ähnlich sieht. Der Kriminalpolizei Bayreuth gelang es rasch, die Diebesbeute weiteren Verbrauchermärkten in der Otto‑Hahn‑Straße sowie in der Tunnelstraße in Bayreuth zuzuordnen.

Zumal die Tatverdächtigen keinen festen Wohnsitz im Inland nachweisen konnten, nahm sie die Polizei vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth ordnete ein Ermittlungsrichter schließlich am Donnerstagvormittag Untersuchungshaft gegen die drei Tatverdächtigen an. Sie befinden sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.