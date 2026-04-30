0651 - Polizei sucht Zeugen nach Fahrraddiebstahl

Innenstadt - Im Zeitraum zwischen dem 26.04.2026, 17.00 Uhr und 28.04.2026, 02.00 Uhr wurde in der Stegstraße ein Pedelec entwendet.

Die Geschädigte hatte das E-Bike mit einem Fahrradschloss an den Balkon gekettet. Ein bislang unbekannter Täter entwendete im oben genannten Zeitraum das Fahrrad im Wert von etwa 3.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf die Tatzeit oder den Täter haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg Mitte unter der Tel. 0821/323-2110 zu melden.

0652 - Polizei ermittelt nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Innenstadt - Am Mittwoch (29.04.2026) beschädigte ein bislang unbekannter Täter vermutlich mittels eines Transporters oder Busses ein Fahrrad in der Bahnhofstraße.

Die Geschädigte versperrte das Fahrrad gegen 08.15 Uhr an einem Verkehrszeichen in der Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 20. Als sie gegen 17.00 Uhr zu ihrem Fahrrad zurückkehrte, stellte sie fest, dass das Fahrrad zwischenzeitlich überrollt worden und der Rahmen infolgedessen gebrochen war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Die Polizei Augsburg Mitte sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, unter der Tel. 0821/323-2110.

0653 - Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Göggingen - Am Mittwoch (29.04.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Gögginger Straße, bei dem eine E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt wurde.

Die 49-Jährige befuhr mit einem E-Scooter die Gögginger Straße und wollte nach rechts auf den Radweg, der parallel zum Oberbürgermeister-Müller-Ring verläuft, einbiegen.

Hierbei kam ihr ein E-Scooter-Fahrer entgegen, der die 49-Jährige schnitt und es kam zum Zusammenstoß. Die 49-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht.

Der unbekannte E-Scooter-Fahrer entfernte sich nach einem kurzen Wortgefecht vom Unfallort. Er wird von der Geschädigten wie folgt beschrieben:

Ca. 20-25 Jahre alt, südländisches Aussehen, schwarze Haare. Er fuhr mit einem grünen E-Scooter.

Die Polizei Augsburg Süd sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Unfall oder den Unfallverursacher geben können, sich unter der Tel. 0821/323-2710 zu melden.

0654 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Lechhausen - Am Dienstag (28.04.2026) beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Verkaufsautomaten in der Blücherstraße.

Gegen 12.45 Uhr betrag der bislang unbekannte Täter den Automatenladen in der Blücherstraße und warf einen harten Gegenstand gegen den Automaten und lief anschließend ohne etwas zu entwenden davon.

Die Scheibe des Automaten wurde dabei vollständig zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den unbekannten Täter.