NÜRNBERG. (408) Am späten Mittwochabend (29.04.2026) brachen zwei Jugendliche einen Pkw in Nürnberg auf. Sie wurden durch Kräfte der Nürnberger Polizei in Tatortnähe vorläufig festgenommen.



Gegen 23:00 Uhr verschafften sich die beiden Jugendlichen (15 Jahre, deutsch; 17 Jahre, ukrainisch) durch das Einschlagen einer Scheibe Zugang zu einem in der Holzschuherstraße geparkten Alfa Romeo und durchsuchten den Pkw nach Wertgegenständen. Hierbei wurden sie von einem Zeugen beobachtet, der die Einsatzzentrale der Polizei verständigte.

Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West nahmen die beiden Tatverdächtigen nach einem kurzen Fluchtversuch vorläufig fest.

Nach Durchführung ermittlungsrelevanter Maßnahmen übergaben die Polizisten die beiden an ihre Erziehungsberechtigten.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu möglichen anderen Diebstahlsdelikten, führt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.



Erstellt durch: Oliver Trebing