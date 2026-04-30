636. Verkehrsunfall zwischen Kraftrad und Pkw; eine Person schwer verletzt – Oberschleißheim

Am Mittwoch, 29.04.2026, gegen 14:35 Uhr, fuhr ein 63-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Honda Kraftrad auf der Sonnenstraße.

Vor ihm fuhr zu diesem Zeitpunkt eine 34-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem VW Pkw. Diese musste verkehrsbedingt mit ihrem Pkw anhalten.

Der Motorradfahrer leitete einen Bremsvorgang ein. Er fuhr jedoch noch gegen das Heck des VW Pkw. Bei dem Unfall wurde er über den Pkw geschleudert und er kam auf einem angrenzenden Grünstreifen zum Liegen.

Er wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Er musste vom alarmierten Notarzt vor Ort behandelt und danach zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Pkw-Fahrerin wurde nicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat den Verkehrsunfall vor Ort aufgenommen. Während der Unfallaufnahme musste die Straße gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

637. Zusammenstoß von Pkw mit zwei Fahrrädern; zwei Radfahrerinnen werden verletzt – Oberschleißheim

Am Mittwoch, 29.04.2026, gegen 15:45 Uhr, fuhr ein 46-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis Dachau mit einem VW Pkw auf der B 471 von Oberschleißheim kommend in Richtung Dachau.

Zur selben Zeit fuhren auf dem dortigen Geh- und Radweg zwei Fahrradfahrerinnen (beide 26-jährige Deutsche mit Wohnsitzen in München). Auf Höhe der Ruderregatta wollten die beiden Frauen die B 471 an einer dortigen Ampel überqueren.

Als die Ampel grünes Licht zeigte, fuhren sie mit ihren Fahrrädern über die Straße. Der 46-Jährige, für den die Ampel rotes Licht zeigte, missachtete mit dem Pkw das Rotlicht und kollidierte daraufhin mit den beiden Radfahrerinnen.

Bei dem Unfall wurden beide Frauen verletzt. Sie mussten jeweils mit Rettungswägen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen. Während der Unfallaufnahme musste die B 471 für ca. eine halbe Stunde komplett gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere ein weiterer männlicher Fahrradfahrer der vor Ort war, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

638. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Angriff und Widerstand gegen einen Polizeibeamten – Ottobrunn

Am Mittwoch, 29.04.2026, gegen 22:50 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 wegen eines unübersichtlichen Streits in einem gastronomischen Betrieb, an dem mehrere Personen beteiligt waren, alarmiert.

Als die Einsatzkräfte der Münchner Polizei an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, flüchteten mehrere der Beteiligten.

Ein 29-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München, der sich zu Fuß entfernte, konnte von den Polizeibeamten festgenommen werden.

Bei der Festnahme rempelte der 29-Jährige einen 38-jährigen Polizeibeamten so an, dass dieser mit dem Kopf gegen einen Ampelmast stieß und hierbei verletzt wurde. Der 38-jährige Polizeibeamte wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Er ist aufgrund seiner Verletzungen momentan nicht dienstfähig.

Der 29-Jährige wurde wegen Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie einer Körperverletzung angezeigt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen auch wegen der ursprünglichen Auseinandersetzung, bei der eine gefährliche Körperverletzung angezeigt wurde, übernommen.

639. Nicht angemeldete Veranstaltung – Neuperlach

Am Mittwoch, 29.04.2026, gegen 16:15 Uhr, erhielt die Münchner Polizei die Information, dass es gegen 17:00 Uhr in einem Einkaufszentrum in Neuperlach zu einer nicht angezeigten Veranstaltung von zwei Musikern kommen soll. Die Veranstaltung wurde auch in den sozialen Medien durch die Künstler beworben.

Die Münchner Polizei konnte gegen 17:00 Uhr mehrere Hundert Besucher vor dem Einkaufszentrum feststellen, von denen sich bereits einige auf der Fahrbahn der Thomas-Dehler-Straße befanden. Diese wurde daraufhin von der Polizei gesperrt, um mögliche gefährdende Situationen im Straßenverkehr zu verhindern. Die Musiker kamen gegen 19:20 Uhr gemeinsam in einem Pkw zur Veranstaltung, die dort bis 19:45 Uhr andauerte.

Die Veranstaltung besuchten bis zu 700 Personen. Die Münchner Polizei war mit über 50 Beamten vor Ort im Einsatz.

Mögliche Verstöße gegen verschiedene Rechtsvorschriften in diesem Zusammenhang sowie eine Kostenerhebung für den Polizeieinsatz werden momentan geprüft.