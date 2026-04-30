VILSHOFEN A.D. DONAU, LKR. PASSAU. Am Mittwoch (29.04.2026) wurde eine 30-Jährige in einem Personenzug einer Kontrolle unterzogen. Dabei konnten verschiedene Betäubungs- sowie Arzneimittel aufgefunden werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Gegen 16:30 Uhr kontrollierten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau die 30-Jährige in einem Personenzug. Bei der Durchsuchung ihrer Handtasche wurden unter anderem Heroin, Kokain sowie Tabletten aufgefunden, deren Wirkstoffe einen Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz darstellen.

Im Zuge der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde zudem Bargeld aufgefunden.

Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt.

Die 30-jährige Deutsche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie dem Arzneimittelgesetz werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau geführt.

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Veröffentlicht: 30.04.2026, 12:45 Uhr