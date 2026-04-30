HALLERNDORF, LKR. FORCHHEIM. Am Mittwochmittag brach im Keller eines Einfamilienhauses ein Feuer in einem ausgedienten Pool aus. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache übernommen.

Eine Bewohnerin des Anwesens im Föhrenweg wählte gegen 12.45 Uhr den Notruf, nachdem sie Rauchgeruch im Keller bemerkt hatte. Anschließend verließ sie gemeinsam mit weiteren Personen das Haus. Etwa 40 Feuerwehrkräfte aus den umliegenden Gemeinden eilten daraufhin zum Brandort.

Glücklicherweise blieben alle Personen unverletzt. Es entstand jedoch ein beträchtlicher Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizeibeamten brach das Feuer in einem ausgedienten Pool im Keller des Hauses aus, der als Abstellort für verschiedene Gegenstände genutzt wurde.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur unklaren Brandursache übernommen.