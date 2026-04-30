NÜRNBERG. (407) Am Donnerstagvormittag (30.04.2026) überfielen bislang unbekannte Täter eine Spielhalle im Nürnberger Stadtteil St. Johannis. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Die Unbekannten betraten kurz nach 09:00 Uhr die Spielhalle in der Johannisstraße Ecke Helmstraße und bedrohten die Angestellte mit einer Schusswaffe. Im Anschluss flüchteten Sie zu Fuß in unbekannte Richtung. Bargeld erbeuteten die Täter bei dem Überfall nicht.

Zahlreiche Streifen Nürnberger Dienststellen fahndeten daraufhin nach den Tätern. Hierbei kamen unter anderem auch ein Diensthund sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Trotz der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden.

Personenbeschreibung:

Täter: 35 – 40 Jahre alt; etwa 185 cm groß; trug eine schwarze Jacke sowie einen grauen Schal

Täter: etwa 40 Jahre alt; etwa 185 cm groß; etwas dicklichere Statur; trug eine graue Jacke

Die Ermittlungen hat zwischenzeitlich das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen, die Beamten bitten Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Personen gesehen haben, die auf die oben genannte Beschreibung passen, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Oliver Trebing