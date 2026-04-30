LANDSBERG AM LECH, 30.04.2026_Am gestrigen Mittwoch (29.04.2026) erbeuteten bislang unbekannte Täter in Landsberg am Lech durch einen Schockanruf rund 12 000 Euro. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 09.00 Uhr erhielt eine Rentnerin aus Landsberg einen Anruf einer angeblichen Kriminalbeamtin. Diese teilte ihr mit, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und nun zur Behandlung der Verletzten eine hohe Geldsumme notwendig wäre.

Die 75-Jährige übergab in der Folge rund 12 000 Euro an einen Abholer.

Im Anschluss kontaktierte sie ihre „echte“ Tochter und stellte fest, dass sie einem Betrug aufgesessen war.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief ergebnislos.

Die Kriminalpolizei warnt:

Beenden Sie das Telefonat, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Aber nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste!

Rufen Sie den angeblich betroffenen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an!

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

​​​​​​Sprechen Sie auch mit ihren Angehörigen über das Phänomen und warnen Sie sie vor dem Vorgehen der Täter!