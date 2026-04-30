BOGEN. Am 29.04.2026 erhielt eine über 70-jährige Deutsche einen sogenannten Schockanruf. In der Folge übergab sie Bargeld an einen bislang unbekannten Abholer.

Im Telefongespräch gaben mehrere unbekannte Anrufer an, dass der Sohn der Frau einen Unfall gehabt hätte. Sowohl er als auch eine Frau seien dabei schwer verletzt worden. Die Frau müsse nun operiert werden. Um die Operation zu bezahlen, soll die Frau nun Bargeld übergeben. Die Anrufer gaben sich die sich als vermeintliche Schwiegertochter, Krankenschwester und Polizist aus. Alle sprachen russisch, sowohl die Anrufer als auch die über die 70-Jährige.

Gegen 16.15 Uhr kam es schließlich an der Wohnung der Frau zur Übergabe eines niedrigen 5-stelligen Bargeldbetrages.

Zum Abholer liegen derzeit folgende Hinweise vor: circa 30 Jahre alt, 180 cm groß, braune Augen, schwarzer Vollbart, kein Schnauzer, schwarzer Kaputzenpulli und eine schwarze Kappe.

Die Ermittlungen zum Betrugsfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern übernommen. Derzeit gibt er Erkenntnisse, dass es sich bei dem Umstand, dass russisch sprechende Opfer von russisch sprechenden Anrufern kontaktiert werden, um eine neue, gezielte Vorgehensweise der Täter im Bereich Niederbayern handelt.

Zeugenaufruf

Die Kriminalopolizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Abholer oder verdächtigen Fahrzeugen, insbesondere mit tschechischer Zulassung, im Bereich der Aswinstraße, Hartwigstraße oder der Herzog-Ludwig-Straße machen können, sich bei der Polizeiinspektion Bogen unter der 09422/8509-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 30.04.2026, 09.55 Uhr