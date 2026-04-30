FLUGHAFEN MÜNCHEN.Ein 63-jähriger Italiener wurde am Montag (27.04.) am Flughafen München festgenommen. Er steht im Verdacht, in betrügerischer Absicht ein Fahrzeug angemietet zu haben.

Ein Mitarbeiter einer Mietwagenfirma teilte der Polizei Auffälligkeiten bei der Vorlage des Ausweises eines Kunden mit, der einen Pkw Porsche Cayenne anmieten wollte. Nach kurzer Fahndung konnte der Mann im Zentralbereich des Flughafens angetroffen und kontrolliert werden. Auch hier versuchte er, seine Identität durch die Vorlage eines nicht zu seiner Person gehörenden Personalausweises zu verschleiern.

Im Verlauf der Ermittlungen wurde festgestellt, dass der 63-Jährige bereits einen hochwertigen Pkw BMW X7 bei einer anderen Mietwagenfirma am Flughafen angemietet hatte.

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen und geht davon aus, dass die Fahrzeuge in betrügerischer Absicht hätten erlangt werden sollen.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Landshut wurde der italienische Staatsbürger einem Richter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Er wurde an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die weiteren Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.