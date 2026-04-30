München/Prag – Die Kunstfahndung des Bayerischen Landeskriminalamtes (BLKA) konnte in enger Zusammenarbeit mit der Kunstfahndungseinheit des LKA Berlin und dem INTERPOL National Central Bureau (NCB) in Prag mehrere aus Tschechien abhandengekommene Kulturgüter sicherstellen.

In den Jahren 2023 bis 2026 wurden zahlreiche Ermittlungsverfahren zu in Tschechien entwendeter sakraler Gegenstände aus Kirchen und ähnlichen Einrichtungen geführt, welche durch das Kulturgutschutzgesetz in Tschechien einem besonderen Schutz unterliegen und im Nachgang in Bayern und Berlin bzw. online zum Verkauf angeboten wurden. Nach Abschluss der Ermittlungen und Abstimmung des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) fand am 29.04.2026 eine Übergabezeremonie der fünf sichergestellten Kulturgüter statt. Dabei handelt es sich um nachfolgende historische Heiligenstatuen und Engelsfiguren aus Holz und Stein:

Statue des Hl. Wenzel – um 1740

Die stehende Holzfigur, in Rüstung mit Herzogskrone fasst eine Länge von 92 cm. Die Rückseite ist gehöhlt, grau und golden gefasst. Diese Statue wurde mutmaßlich bereits am 15.02.1994 aus der Kirche St. Peter in der Ortschaft Brandys nad Labem (Brandeis an der Elbe - Altbunzlau) vom dortigen Altar entwendet und konnte im Oktober 2024 in einer Auktion eines in Bayern (Lindau) ansässigen Auktionshauses aufgefunden werden.

Statue des Hl. Leonhard (Linhart) – vermutlich 16. Jahrhundert

Die 148 cm große Holzfigur wurde zwischen dem 01.04.1993 und 15.09.1993 im Zusammenhang mit einem Einbruch aus der Pfarrkirche Hl. Bartholomäus in Drevcice gestohlen und konnte in einem Auktionshaus in Bayern (Bamberg), angeboten als Hl. Wolfgang, im August 2023 aufgefunden werden. Die Ehefrau des zum Zeitpunkt verstorbenen Besitzers verzichtete auf die Statue und die nachfolgend genannten Engel von Radosovice zugunsten der rechtmäßigen Eigentümer.

2 Engel von Radosovice – 15. Jahrhundert

Es handelt sich hierbei um zwei jeweils 50 cm hohe Engelsfiguren, welche zwischen dem 07.08.1993 und dem 20.08.1993 aus einer Pfarrkirche in Radosovice gestohlen wurden. Aufgefunden und sichergestellt werden konnten diese beiden Figuren Mai 2024 im Zusammenhang mit Durchsuchungsmaßnahmen zum Verfahren mit der Statue des Hl. Leonhard (Linhart). Die beiden Engel wurden durch die tschechischen Behörden identifiziert.

Engel aus Klásterec – 1840-60

Der 36 cm große Holzengel wurde zwischen dem 03.12.2000 bis 08.12.2000 aus der Pfarrkirche Mariä Verkündung der Gemeinde Olsany, Klásterec, Bezirk Sumperk, gestohlen. Der Engel wurde von einem privaten Verkäufer auf ebay angeboten und nach Berlin verkauft. Der Veräußerer hat den Verkauf rückabgewickelt und zugunsten Tschechiens auf den Engel verzichtet. Die Rückführung nach Bayern erfolgte noch im April 2026, sodass dieser pünktlich an Tschechien übergeben werden konnte.

Statue aus Nove Mesto nad Metuji - Krein (Bezirk Nachod) – 1881

Die 91 cm hohe Statue des Heiligen Wenzel des Bildhauers Antonin Sucharda ist aus Sandstein gefertigt und eine sog. Außenstatue. Diese wurde zwischen dem 01.06.2009 und dem 30.07.2009 auf dem Zizkov-Platz in Nove Mesto nad Metuji - Krein (Bezirk Nachod) entwendet. Angeboten und aufgefunden wurde diese Sandsteinstatue in einem Auktionshaus in Berlin. Entsprechend konnte der Kunstfahndungsbereich des LKA Berlin diese am 22.01.2024 sicherstellen. Die Rückgabeverhandlung erfolgte zwischen der in Berlin für Kulturgut zuständigen „Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt“ sowie dem in Tschechien für Kulturgut zuständigem Ministerium. Das BLKA übergab diese Sandsteinfigur im Rahmen der Amtshilfe.