STOLZENHOFEN. In den späten Abendstunden des 29.04.2026 meldete eine Aufmerksame Anwohnerin eines landwirtschaftlichen Anwesens gegen 22:20 Uhr einen brennenden Stadel auf ihrem Anwesen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte bereits ein Stadel des landwirtschaftlichen Anwesens in Vollbrand und ein weiterer, direkt angebauter Stadel, in Brand festgestellt werden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren Oberschönegg, Kirchhaslach, Frickenhausen, Babenhausen, Hörlis, Engishausen sowie Olgishausen konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Durch den Brand wurden jedoch weitere unmittelbar angrenzende Ställe beschädigt. Neben den Feuerwehren waren noch Kräfte des THW, der Polizei und des Rettungsdienstes vor Ort. Die Zahl der Einsatzkräfte belief sich auf über 200. Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt. Durch den Brand wurde glücklicherweise niemand verletzt. Bei der Rettung der Tiere aus dem Stall wurde allerdings ein Kalb leblos aufgefunden. Weitere Tiere kam nicht zu Schaden. Die ersten polizeilichen Ermittlungen vor Ort wurden von der Polizeiinspektion Memmingen und dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Auch war eine Polizeidrohne im Einsatz. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen.

(KPI Memmingen / KDD)