NEU-ULM. Zwei Personen wurden nach dem Besuch einer Verbrauchermesse Opfer von Straftaten. Eine 62-Jährige und ein 81-Jähriger hatten unabhängig voneinander an einer Verbrauchermesse in Ulm Kontakt mit Personen von zwei Ständen in Bezug auf Antiquitäten- bzw. Goldankäufen.

Dort wurden für den Mittwochnachmittag letzter Woche (22.04.2026) Termine für einen beabsichtigten Ankauf von Wertgegenständen bei den Geschädigten vereinbart. In beiden Fällen kam ein bisher unbekannter Täter vor Ort nach Gerlenhofen und Burlafingen.

In Gerlenhofen lenkte der Täter unter anderem mit der Bitte um ein Wasserglas die Geschädigte ab und erbeutete dabei zunächst unbemerkt zwei zuvor gezeigte Schmuckstücke. Bei diesem Gespräch kam es nicht zu einem Verkauf von Schmuckstücken und der Täter entfernte sich nach dem Trickdiebstahl zügig von der Örtlichkeit mit einem Verweis auf einen weiteren Termin.

Im zweiten Fall verkaufte der Geschädigte Goldmünzen, Goldbarren und eine Armbanduhr mit einem Wert in Höhe von einer mittleren fünfstelligen Eurosumme an den Täter. Dieser zahlte eine mittlere vierstellige Eurosumme vor Ort in Burlafingen an und zeigte dem Geschädigten auf dem Mobiltelefon eine Blitzüberweisung des Restbetrages auf sein Konto. Danach entfernte sich die Person mit den Wertgegenständen von der Örtlichkeit. Später stellte der Geschädigte fest, dass das angeblich überwiesene Geld nicht auf seinem Konto einging.

Beide Fälle wurden von den Geschädigten bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm angezeigt. Die weiteren Ermittlungen wurden zwischenzeitlich von der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernommen. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm prüft derzeit mögliche Zusammenhänge zu ähnlichen Fällen in anderen süddeutschen Städten und steht im engen Austausch mit dem Veranstalter der Messe. Die Ermittlungen zur Identifizierung der bisher unbekannten Täter dauert an. (KPI Neu-Ulm)

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