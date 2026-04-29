NIEDERBAYERN. Am 28. April 2026 beteiligte sich auch das Polizeipräsidium Niederbayern im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben 2026 – Zweiräder im Blick“ an einem länderübergreifenden Kontrolltag mit dem Schwerpunkt Zweiradverkehr. Ziel der Aktion war es, insbesondere die Sicherheit von Rad- sowie Motorradfahrenden nachhaltig zu erhöhen. Aber auch E-Scooter standen im Fokus der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit.

Hohe Anzahl an „Geisterradler“ - E-Sooter unerlaubt auf Gehwegen und Fußgängerbereichen

Mit knapp 130 Einsatzkräften kontrollierte die niederbayerische Polizei im gesamten Zuständigkeitsbereich über 1.100 Fahrzeuge. Dabei wurden insgesamt 330 Verstöße festgestellt. Besonders auffällig war die hohe Zahl sogenannter „Geisterradler“: In 123 Fällen befuhren dabei Radfahrer die Radwege auf der falschen Seite oder fuhren auf Gehwegen.

Darüber hinaus wurden zahlreiche Verstöße im Zusammenhang mit E-Scootern registriert, insbesondere die unzulässige Nutzung von Gehwegen und das Befahren von Fußgängerbereichen.

Das Polizeipräsidium Niederbayern appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer: Beachten Sie die Verkehrsregeln und nehmen Sie auch im Straßenverkehr Rücksicht auf andere – so leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit aller!“

Veröffentlicht: 29.04.2026, 15.50 Uhr