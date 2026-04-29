Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
0639 – Kripo ermittelt nach Trickdiebstahl
Pfersee - Am Dienstag (28.04.2026) entwendeten drei bislang unbekannte Täter die Goldkette eines 91-jährigen Mannes.
Gegen 16:15 Uhr hielt ein Auto mit drei bislang unbekannten Tätern neben einem 91-Jährigen Fußgänger im Bereich der Stadtberger Straße. Der Beifahrer sprach den 91-Jährigen aus dem Auto heraus an, weshalb sich dieser hinunter beugt. Daraufhin legte der Beifahrer dem 91-Jährigen eine falsche Goldkette um und entwendete dabei dessen Goldkette. Zeitgleich sprach eine weitere Person aus dem Auto den 91-Jährigen an um ihn abzulenken.
Der Diebstahl fiel dem Mann erst später auf, als sein Sohn ihn darauf aufmerksam machte.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.
Die Polizei ermittelt nun wegen Trickdiebstahls gegen die unbekannten Täter.
Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
0640 – Polizei ermittelt nach Bandendiebstahl
Oberhausen - Am Mittwoch (29.04.2026) entwendeten mehrere bislang unbekannte Täter Kupfergranulat aus einer Firma in der Feldstraße.
Gegen 01:15 Uhr meldete eine Sicherheitsfirma drei Personen, die sich auf dem Gelände des Rohstoffhandels aufhielten. Eine Streife konnte einen 19-jährigen Mann am Haupteingang festnehmen, als dieser versuchte zu flüchten. Ein weiterer Mann im Alter von 16 Jahren wurden auf dem Gelände gesichtet und später kontrolliert. Ein dritter Täter flüchtete. Im Kofferraum eines vor Ort geparkten Autos fanden die Beamten 24 Kilogramm Kupfergranulat im Wert von etwa 250 Euro.
Zusätzlich wurde im Fahrzeug eine geringe Menge Kokain sichergestellt. Das Fahrzeug war nicht zugelassen, weshalb die Polizei die Kennzeichen ebenfalls sicherstellte.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Bandendiebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen die Tatverdächtigen.
Die beiden Männer haben die rumänische Staatsangehörigkeit.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
0641 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl
Oberhausen - Zwischen Freitag (24.04.2026) und Dienstag (28.04.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein abgesperrtes Pedelec aus einem Fahrradabstellplatz in der Höchstetterstraße.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.
Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls gegen die unbekannten Täter.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
0642 – Polizei ermittelt nach Diebstählen von sakralen Gegenständen
Lechhausen - Zwischen Samstag (25.04.2026) und Dienstag (28.04.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Madonna-Figur aus Bronze von einem Grab auf dem Alten Ostfriedhof in der Kurt-Schumacher-Straße.
Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Zusätzlich entstand ein Sachschaden am Grabstein in Höhe von etwa 1.000 Euro.
Lechhausen - Zwischen Sonntag (26.04.2026) und Dienstag (28.04.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine weitere Madonna-Figur aus Bronze von einem Grab auf dem Alten Ostfriedhof in der Kurt-Schumacher-Straße.
Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung gegen die unbekannten Täter.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
0643 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Hammerschmiede - Zwischen Montag (27.04.2026) und Dienstag (28.04.2026) ereignete sich im Weichselweg eine Unfallflucht.
Ein 77-jähriger Mann stellte am Dienstagmorgen fest, dass sein geparktes Fahrzeug einen Streifschaden im Bereich der vorderen Stoßstange aufwies. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bislang nicht vor.
Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen die unbekannten Täter.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
0644 – Kripo ermittelt nach Raub
Oberhausen - Am Montag (27.04.2026) kam es zu einem Raub am Paul-Ben-Haim-Weg.
Gegen 09:00 Uhr saß ein 79‑jähriger Mann auf einer Parkbank und hielt seinen Geldbeutel in der Hand. In diesem Moment näherten sich zwei bislang unbekannte Täter; einer von ihnen entriss dem Mann den Geldbeutel.
Während der Flucht verlor der Täter zunächst den Geldbeutel. Kurz darauf hob jedoch ein dritter Täter, der mit einem roten E-Scooter unterwegs war, den Geldbeutel auf.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.
Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes gegen die unbekannten Täter.
Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
0645 – Polizei ermittelt nach Einbruch
Innenstadt - Am Dienstag (28.04.2026) verschafften sich mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Elektronikgeschäft in der Straße „Vorderes Kretzengäßchen“.
Gegen 02:00 Uhr drangen die unbekannten Täter gewaltsam in das Geschäft ein und durchsuchten die Räumlichkeiten.
Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen besonders schweren Diebstahls.
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
0646 – Polizei ermittelt nach Brand
Hochzoll – Am Mittwoch (29.04.2026) kam es zu einem Brand in der Friedberger Straße.
Gegen 04:30 Uhr geriet ein Wäschesack in Brand. Es wurden keine Personen verletzt und die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf eine Summe im unteren dreistelligen Bereich geschätzt.
Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. Nach ersten Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt ausgegangen.
0647 – Polizei ermittelt nach Unfall auf der Autobahn
Gersthofen / A 8 FR München – Am Dienstag (28.04.2026) war eine 39-Jährige mit ihrem Auto auf der Autobahn unterwegs.
Gegen 20:30 Uhr fuhr die 39‑Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach links und prallte gegen eine Betonschutzwand, wodurch sich das Fahrzeug mehrfach überschlug. Im Fahrzeug befanden sich außerdem vier Kinder im Alter von 4–14 Jahren. Keines der Kinder war angeschnallt.
Zwei der Fahrzeuginsassen wurden schwer und drei leicht verletzt. Alle wurden in ein Krankenhaus gebracht.
Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt.
Die Autobahn war für knapp 45 Minuten gesperrt.
Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.
Die 39-Jährige sowie ihre vier Kinder haben die irakische Staatsangehörigkeit.
0648 – Kontrollaktion „sicher.mobil.leben 2026 – Zweiräder im Blick“
PP Schwaben Nord – Am Dienstag (28.04.2026) fand der bundesweite Aktionstag „sicher.mobil.leben 2026 – Zweiräder im Blick“ statt.
Das Polizeipräsidium Schwaben Nord beteiligte sich unter Führung des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren ebenfalls mit Kontrolltätigkeiten im gesamten Dienstbereich.
Ziel war es, die Sicherheit von Zweirädern zu erhöhen, über Gefahren und Schutzmöglichkeiten zu informieren und durch gezielte Maßnahmen riskantes Verhalten zu reduzieren. Im Fokus standen unter anderem die Sensibilisierung zur Sichtbarkeit, Ablenkung im Straßenverkehr und das Benutzen von Geh- und Radwegen. Zudem wurde riskantes Verhalten wie Rotlichtverstöße, Fahren unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen, Fahren im toten Winkel großer Fahrzeuge sowie das Fahren entgegen der Fahrtrichtung (sogenanntes „Geisterradeln“) kontrolliert.
An mehreren Standorten in Schwaben Nord, unter anderem im Bereich Birkach - Mickhausen, wurden Kontrollen unter Leitung der VPI Augsburg in Zusammenarbeit mit der PI Schwabmünchen durchgeführt. Dort wurden knapp 50 Krafträder kontrolliert. Bei drei der kontrollierten Motorräder wurden illegale Umbauten festgestellt, was zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte.
Die VPI Donauwörth führte in ihrem Zuständigkeitsbereich weitere Schwerpunktkontrollen gemeinsam mit der PI Donauwörth, der PI Nördlingen und der PI Dillingen durch. Bei über 100 Verkehrskontrollen musste neben fünf „Handyverstößen“ auch ein Pkw-Lenker wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt werden, der er unzulässigerweise einen Anhänger mitführte.
Im Gesamten kontrollierte das PP Schwaben Nord knapp 1.000 Fahrzeuge, wovon mehr als die Hälfte auf Fahrräder waren. Zudem wurden mehr als 100 Krafträder und 100 Elektrokleinstfahrzeuge kontrolliert.
Die Polizei Schwaben Nord stellte insgesamt knapp 400 Verstöße fest. Der Großteil erstreckte sich auf das falsche Befahren des Gehwegs bzw. der Fußgängerzone – durch Fahrradfahrer und Elektrokleinstfahrzeuge.
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