0639 – Kripo ermittelt nach Trickdiebstahl

Pfersee - Am Dienstag (28.04.2026) entwendeten drei bislang unbekannte Täter die Goldkette eines 91-jährigen Mannes.

Gegen 16:15 Uhr hielt ein Auto mit drei bislang unbekannten Tätern neben einem 91-Jährigen Fußgänger im Bereich der Stadtberger Straße. Der Beifahrer sprach den 91-Jährigen aus dem Auto heraus an, weshalb sich dieser hinunter beugt. Daraufhin legte der Beifahrer dem 91-Jährigen eine falsche Goldkette um und entwendete dabei dessen Goldkette. Zeitgleich sprach eine weitere Person aus dem Auto den 91-Jährigen an um ihn abzulenken.

Der Diebstahl fiel dem Mann erst später auf, als sein Sohn ihn darauf aufmerksam machte.

Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trickdiebstahls gegen die unbekannten Täter.

Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

0640 – Polizei ermittelt nach Bandendiebstahl

Oberhausen - Am Mittwoch (29.04.2026) entwendeten mehrere bislang unbekannte Täter Kupfergranulat aus einer Firma in der Feldstraße.

Gegen 01:15 Uhr meldete eine Sicherheitsfirma drei Personen, die sich auf dem Gelände des Rohstoffhandels aufhielten. Eine Streife konnte einen 19-jährigen Mann am Haupteingang festnehmen, als dieser versuchte zu flüchten. Ein weiterer Mann im Alter von 16 Jahren wurden auf dem Gelände gesichtet und später kontrolliert. Ein dritter Täter flüchtete. Im Kofferraum eines vor Ort geparkten Autos fanden die Beamten 24 Kilogramm Kupfergranulat im Wert von etwa 250 Euro.

Zusätzlich wurde im Fahrzeug eine geringe Menge Kokain sichergestellt. Das Fahrzeug war nicht zugelassen, weshalb die Polizei die Kennzeichen ebenfalls sicherstellte.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Bandendiebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen die Tatverdächtigen.

Die beiden Männer haben die rumänische Staatsangehörigkeit.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0641 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Oberhausen - Zwischen Freitag (24.04.2026) und Dienstag (28.04.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein abgesperrtes Pedelec aus einem Fahrradabstellplatz in der Höchstetterstraße.

Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls gegen die unbekannten Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0642 – Polizei ermittelt nach Diebstählen von sakralen Gegenständen

Lechhausen - Zwischen Samstag (25.04.2026) und Dienstag (28.04.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Madonna-Figur aus Bronze von einem Grab auf dem Alten Ostfriedhof in der Kurt-Schumacher-Straße.

Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Zusätzlich entstand ein Sachschaden am Grabstein in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Lechhausen - Zwischen Sonntag (26.04.2026) und Dienstag (28.04.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine weitere Madonna-Figur aus Bronze von einem Grab auf dem Alten Ostfriedhof in der Kurt-Schumacher-Straße.

Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung gegen die unbekannten Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0643 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Hammerschmiede - Zwischen Montag (27.04.2026) und Dienstag (28.04.2026) ereignete sich im Weichselweg eine Unfallflucht.

Ein 77-jähriger Mann stellte am Dienstagmorgen fest, dass sein geparktes Fahrzeug einen Streifschaden im Bereich der vorderen Stoßstange aufwies. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bislang nicht vor.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen die unbekannten Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0644 – Kripo ermittelt nach Raub

Oberhausen - Am Montag (27.04.2026) kam es zu einem Raub am Paul-Ben-Haim-Weg.

Gegen 09:00 Uhr saß ein 79‑jähriger Mann auf einer Parkbank und hielt seinen Geldbeutel in der Hand. In diesem Moment näherten sich zwei bislang unbekannte Täter; einer von ihnen entriss dem Mann den Geldbeutel.

Während der Flucht verlor der Täter zunächst den Geldbeutel. Kurz darauf hob jedoch ein dritter Täter, der mit einem roten E-Scooter unterwegs war, den Geldbeutel auf.

Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes gegen die unbekannten Täter.

Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

0645 – Polizei ermittelt nach Einbruch

Innenstadt - Am Dienstag (28.04.2026) verschafften sich mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Elektronikgeschäft in der Straße „Vorderes Kretzengäßchen“.

Gegen 02:00 Uhr drangen die unbekannten Täter gewaltsam in das Geschäft ein und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen besonders schweren Diebstahls.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

0646 – Polizei ermittelt nach Brand

Hochzoll – Am Mittwoch (29.04.2026) kam es zu einem Brand in der Friedberger Straße.

Gegen 04:30 Uhr geriet ein Wäschesack in Brand. Es wurden keine Personen verletzt und die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf eine Summe im unteren dreistelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. Nach ersten Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt ausgegangen.