REGENSBURG. Im Zeitraum von Montag, 27. April, ab den Abendstunden, bis Dienstag, 28. April, 08:30 Uhr, drang eine bislang unbekannte Person gewaltsam in eine Arztpraxis im Ostenviertel ein und entwendete Bargeld. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einer Arztpraxis im Regensburger Ostenviertel. Im Inneren wurde ein Geldbehältnis geöffnet und eine niedrige dreistellige Bargeldsumme entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Personen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, insbesondere im Bereich der Sternbergstraße, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden. Von besonderem Interesse sind Hinweise auf auffällige Geräusche oder Beobachtungen, die zur Eingrenzung der Tatzeit beitragen können.

Veröffentlicht am 29. April 2026 um 15:23 Uhr