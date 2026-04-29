NÜRNBERG. (404) Am Freitag (01.05.2026) finden im Stadtgebiet Nürnberg mehrere Versammlungen und Veranstaltungen statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Einschränkungen rechnen.



Am Freitag finden im Nürnberger Stadtgebiet drei Versammlungen und Veranstaltungen statt. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um folgende Örtlichkeiten:

1. Motorradausfahrt 1. Mai

Im Zeitraum von 07:00 Uhr - 15:00 Uhr finden sich bis zu 30.000 Personen in der Münchener Straße zum Auftakt der Motorradsaison ein. Aus diesem Grund ist die Münchener Straße ab der Kreuzung zur Trierer Straße für mehrere Stunden für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

2. Versammlung mit anschließendem Maifest am Kornmarkt

Im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr findet am Kornmarkt eine Versammlung mit einem anschließenden Aufzug statt. Dieser führt über folgende Wegstrecke:



Breitscheidstraße – zw. Aufseßplatz und Pillenreuther Straße - Pillenreuther Straße – Wölckernstr. – Allersberger Str. – Allersberger Tunnel – Bahnhofstr. –Bahnhofsplatz - Königstor – Königstraße – Luitpoldstraße – Vordere Sterngasse – Hallplatz – Kornmarkt

3. Versammlung mit Aufzug und anschließendem Straßenfest

Um 11:00 Uhr ist eine Auftaktkundgebung einer Versammlung am Petra-Kelly-Platz angezeigt. Der anschließende Aufzug führt über folgende Wegstrecke:

Petra-Kelly-Platz – Gostenhofer Hauptstr. – Am Plärrer – Steinbühler Str. – Steinbühler Tunnel – Gibitzenhofstr. – Landgrabenstr. – Tafelfeldstr.– Tafelfeldtunnel – Lessingstr. – Frauentorgraben – Färbertor – Färberstr. – Dr.-Kurt-Schumacher-Str. – Jakobsplatz – Ludwigstr. – Ludwigstor – Am Plärrer - Fürther Str. – Kernstr. – Kern/Adam-Klein-Str.

Nach der Versammlung findet am Zielort in der Müllnerstraße ein Straßenfest bis circa 23:00 Uhr statt.

Im Zusammenhang mit dem Versammlungs- und Veranstaltungsgeschehen kommt es zu den genannten Zeiten und Bereichen zu Verkehrssperren und daraus resultierendenlängerfristigen Behinderungen für den Fahrverkehr.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und nach Möglichkeit zu den angegebenen Zeiten die Aufzugsstrecke/die Veranstaltungsbereiche weiträumig zu umfahren.

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken ist am 01.05.2026 ab 09:00 Uhr unter der gewohnten Telefonnummer erreichbar. Ein Pressesprecher ist am Vormittag in der Münchener Straße und ab Mittag bei der zuletzt genannten Versammlung vor Ort.

Erstellt durch: Michael Petzold