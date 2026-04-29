VÖHRINGEN. Am Karsamstag, dem 04.04.2026, zwischen 14:19 Uhr und 14:42 Uhr, ereignete sich in Vöhringen eine versuchte schwere räuberische Erpressung, bei welcher der Geschädigte mit einem Messer verletzt wurde. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Neu-Ulm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen übernommen. Im Zuge der Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei nun um Hinweise zum Täter mithilfe eines Phantombildes.

Der bislang unbekannte Täter betrat im oben genannten Tatzeitraum einen Friseursalon in der Bahnhofstraße und forderte vom anwesenden Mitarbeiter Geld in englischer Sprache. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei verletzte der Täter den Mitarbeiter mit einem mitgeführten Messer. Der Geschädigte erlitt eine Stichverletzung am Bein und eine Schnittverletzung am Unterarm. Es erfolgte eine Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit anschließender weiterer ärztlicher Behandlung in einem umliegenden Krankenhaus. Nach der Tat entfernte sich der Täter zunächst in Richtung des Bahnhofs Vöhringen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 25 bis 30 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schlank/hager, schwarzes Haar, Deckhaar wird zur Seite gelegt getragen, südländisch/arabische Erscheinung, ungepflegt, rasierter Bart, vernarbter Backenbereich. Zudem trug der Täter eine rote Jacke mit weißen Ärmeln, einen schwarzen Rollkragenpullover, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe.

Anhand der Zeugenangaben konnte zudem das beigefügte Phantombild des unbekannten Täters angefertigt werden.

Wer kann Hinweise zur Identität der abgebildeten Person auf dem Phantombild geben? Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731 8013-0 oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzten. (KPI Neu-Ulm)

Hier der Link zum Phantombild

Bezugsmeldung vom 05.04.2026

Raubüberfall auf einen Friseur-Salon – Täter sticht mit Messer auf Angestellten ein

VÖHRINGEN. Am Samstag, den 04.04.2026, um 14:42 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter einen zu diesem Zeitpunkt geöffneten Friseursalon in der Bahnhofstraße in Vöhringen. Er forderte vom Angestellten in englischer Sprache Geld. Hieraufhin kam es zu einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung in deren Rahmen der Täter auf den Angestellten mit einem mitgeführten Einhandmesser einstach. Der Friseur erlitt eine Stichverletzung im Bein und eine Schnittverletzung am Unterarm. Er wurde umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus zur Behandlung verbracht. Nach der Tat floh der Täter ohne Beute zu Fuß in Richtung Bahnhof. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der PI Illertissen unter Hinzuziehung von Unterstützungskräften, unter anderem auch des Polizeipräsidiums Ulm, konnte der Täter nicht angetroffen werden. Der Kriminaldauerdienst Memmingen übernahm die Spurensicherung und Sachverhaltsaufnahme vor Ort.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 160 cm groß, dünn, kein Bart, schwarze längere Haare, südländische Erscheinung, Er trug eine rote Jacke mit weißen Ärmeln, schwarzer Rollkragenpullover und eine schwarze Jogginghose.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, oder den Täter vor oder nach der Tat gesehen haben, werden gebeten sich bei der KPI Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (KDD Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).