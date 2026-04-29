BERG, LKR. HOF. Am Dienstag entdeckten Beamte der Grenzpolizeigruppe Hof bei einer Kontrolle an der A9 nahe Berg kleinere Mengen kristalliner Substanz in einem polnischen Pkw. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und identifizierte die Stoffe als synthetische Drogen.

Eine Fahndungsstreife überprüfte den Opel mit polnischer Zulassung im Laufe des Nachmittages auf der Rastanlage Frankenwald Ost. Bei der Durchsuchung des 39-jährigen Fahrers fanden die Grenzpolizisten eine kristalline Substanz, verpackt in Alufolie. Auch im Rucksack des polnischen Staatsangehörigen entdeckten die Fahnder eine weitere verdächtige Stoffmenge. Nachdem bereits ein Vortest positiv reagierte, bestätigte die spätere Analyse der Kriminalpolizei Hof, dass es sich um synthetisches Rauschgift in geringer Menge handelte.

Weil die Beamten zudem Anhaltspunkte für eine Fahrt unter Drogeneinwirkung feststellten, unterbanden sie die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme beim dem 39-Jährigen.