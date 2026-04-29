STAMMHAM, LANDKREIS ALTÖTTING. Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Piding kontrollierten in der Nacht auf Dienstag, 28. April 2026, eine 20-Jährige Pkw-Fahrerin und fanden in ihrem Fahrzeug in einem Schmuggelversteck etwa 3 Kilogramm Kokain und eine Bargeldsumme in mittlerer fünfstelliger Höhe. Die 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen, die weitere Sachbearbeitung in dem Fall wurde von der Staatsanwaltschaft Traunstein und der Kriminalpolizei Mühldorf am Inn übernommen. Die mutmaßliche Drogenschmugglerin kam in Untersuchungshaft.

In den frühen Morgenstunden kontrollierten Schleierfahnder der Bayerischen Grenzpolizei am Dienstag, 28. April 2026, gegen 00.30 Uhr auf einer Bundesstraße im Gemeindebereich von Stammham eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Nordrhein-Westfalen. Weil die Frau dabei einen sichtlich nervösen Eindruck machte, wurde schließlich auch ihr Pkw genauer durchsucht. Dabei stießen die Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Piding auf ein professionelles Schmuggelversteck im Heckbereich des Pkw Mercedes, in dem sich rund 3 Kilogramm Kokain und eine größere Bargeldsumme in mittlerer fünfstelliger Höhe befanden. Der 20-jährigen Deutschen wurde die vorläufige Festnahme erklärt, das Kokain und das Bargeld wurden sichergestellt.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt jetzt das zuständige Fachkommissariat 4 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn in dem Fall.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein wurde die Tatverdächtige am gestrigen Tag (28.04.2026) wegen des Tatvorwurfs des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und Verdachts der Geldwäsche der Ermittlungsrichterin zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Die Richterin folgte dem Antrag und erließ einen Haftbefehl. Die Kriminalbeamten lieferten die 20-Jährige daher unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt ein, wo sie nun in Untersuchungshaft sitzt.