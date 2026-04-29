ERLANGEN. (403) Im südlichen Erlanger Stadtgebiet kam es in den vergangenen Monaten zu mehreren exhibitionistischen Handlungen durch einen bislang unbekannten Täter. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.



Im Bereich der Kurt-Schumacher-Straße, Staudtstraße, Luise-Kiesselbach-Straße und Erwin-Rommel-Straße hat die Polizei mehr als zehn Fälle exhibitionistischer Handlungen durch einen bislang unbekannten Täter registriert.

Die zuletzt bekannt gewordene Tat ereignete sich am Freitag (24.04.2026) gegen 00:47 Uhr im Bereich der Erwin-Rommel-Straße. Mehrere Vorfälle fanden unter anderem im Bereich der Wendeschleife Erwin-Rommel-Straße/Gleiwitzer Straße (Haltestelle „Sebaldussiedlung“) gegenüber Busfahrern sowie gegenüber dem Sicherheitspersonal eines Instituts in der Staudtstraße statt.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand häufen sich die Taten insbesondere im Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag zwischen 22:00 Uhr und 02:30 Uhr. Bei einigen Taten führte der Täter ein Gravel-Bike mit sich.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, etwa 25 bis 35 Jahre alt, ca. 185 bis 190 cm groß, schlanke bis athletische Figur. Er trug bei den Taten eine Maske bzw. eine Bedeckung im Mund-Nasen-Bereich sowie eine Kappe. Teilweise war er sportlich bekleidet. In anderen Fällen war er im Unterkörperbereich lediglich mit einer Boxershort oder gar nicht bekleidet. Mehrfach trug er schwarze Turnschuhe mit weißen Sohlen.

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können oder im genannten Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.



Erstellt durch: Michael Sebald / mc