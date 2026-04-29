KEMPTEN. Bereits am Sonntag, 26.04.2026, wurde ein Ehepaar aus dem Raum Kempten von einem angeblichen Kriminaldirektor kontaktiert, welcher die Legende des „Falschen Polizeibeamten“ nutzte und von einem angeblichen Einbruch in der unmittelbaren Nachbarschaft berichtete.

Laut dem falschen Polizeibeamten sei ein Täter des Einbruchs gefasst und ein Zettel aufgefunden worden, auf welchem potentielle Opfer aufgelistet seien. Unter anderem sollte hier der Name des 85-jährigen Angerufenen vermerkt gewesen sein, weshalb laut des Anrufers eine erhöhte Gefahr für dessen Vermögen bestanden haben sollte. Ferner berichtete der Kriminaldirektor, dass auch die Bankangestellten mit den Tätern zusammenarbeiten und sämtliche Wertgegenstände gesichert werden müssen. In diesem Zusammenhang sollten die Wertgegenstände von einem weiteren Polizeibeamten abgeholt werden.

Da der 85-jährige Angerufene den Betrugsversuch sofort erkannte, kontaktierte er umgehend die örtliche Polizeidienststelle. Am darauffolgenden Tag meldeten sich die Betrüger erneut und es konnten sofortige Fahndungsmaßnahmen eingeleitet werden. Beim Versuch der Abholung der Wertgegenstände konnte ein 32-jähriger deutscher Tatverdächtiger festgenommen werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kempten wurde der Tatverdächtige dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und es erfolgte die Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen werden seitens der Kriminalpolizeiinspektion Kempten unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten geführt. Insbesondere gilt es zu ermitteln, ob der Tatverdächtige für weitere vergleichbare Taten verantwortlich ist und welche Hintermänner agierten. (KPI Kempten)

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