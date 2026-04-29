STRAUBING. Das Polizeipräsidium Niederbayern möchte auch in diesem Jahr bei einer Challenge jungen Menschen die Gelegenheit bieten, den Polizeiberuf kennenzulernen. Bei der "Challenge der Polizei" können Interessierte ihre sportlichen Fähigkeiten testen und interessante Einblicke in den Beruf des Polizeibeamten gewinnen und auch mit Polizistinnen und Polizisten vor Ort ins Gespräch kommen.

Die Veranstaltung finden jeweils am Samstag, 04. Juli 2026 und am Sonntag, 05.Juli 2026 von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr im Polizeipräsidium Niederbayern, Wittelsbacherhöhe 9/11, 94315 Straubing statt.

Was erwartet Euch?

Ein abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen praxibezogenen Disziplinen aus dem Polizeiberuf. Neben Einsatzszenarien, Sicherung von Tatortspuren kann man sich an einer Laserpistole versuchen. Zudem besteht die Möglichkeit Eure Fitness bei dem offiziellen Sporttest der Bayerischen Polizei unter Beweis zu stellen. Hierzu zählen:

Bankspringen

Bankdrücken

Pendellauf

Cooper-Test (12-Minuten-Lauf)

Zudem wird es einen Siegerpreis geben. Die Sieger können sich auf einen facettenreichen Nachmittag im September mit Kollegen der Grenzpolizeiinspektion, der Verkehrspolizeiinspektion und der Wasserschutzpolizei freuen.

Beratung und Information vor Ort

Unsere Einstellungsberater und Kollegen vom Prüfungsamt sind vor Ort und geben Euch und Euren Eltern umfassende Auskünfte auf alle Fragen zur Ausbildung und dem Einstellungstest bei der Bayerischen Polizei.

Teilnahmevoraussetzungen - begrenzte Teilnehmerzahl

Die Challenge richtet sich an junge Menschen:

im Alter von 15 bis 30 Jahren

mit mindestens angestrebten mittleren Schulabschluss oder bereits abgeschlossenem Quali mit Berufsausbildung

in guter gesundheitlicher Verfassung und körperlicher Fitness

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine vorherige Anmeldung unbedingt bis zum 07. Juni 2026 notwendig. Interessierte können sich per E-Mail für seinen Werbebereich an die jeweilige Einstellungsberatung oder telefonisch an die 09421/ 868-1234 richten.