SIGMARSZELL. Die Bundespolizeiinspektion Kempten betreibt auf der A96 in Fahrtrichtung Memmingen, bei der Anschlussstelle Sigmarszell, eine ständig besetzte Einreisekontrollstelle. Zum Schutze der Verkehrsteilnehmer und der dort eingesetzten Beamten, wurde mit einer verkehrsrechtlichen Anordnung ein Geschwindigkeitstrichter mit dem Zusatz Polizeikontrolle eingerichtet, welcher die zulässige Geschwindigkeit auf 60 km/h beschränkt.

Aus diesem Grunde wurde von der Verkehrspolizei Kempten im Zeitraum vom 13.04.2026 bis 20.04.2026 dort eine Geschwindigkeitsmessstelle eingerichtet. Die Messstelle passierten im Kontrollzeitraum rund 118.500 Fahrzeuge. Dabei kam es zu 1247 Anzeigen, welche nun ein Fahrverbot nach sich ziehen werden. Der traurige Spitzenreiter befuhr den Streckenabschnitt mit 206 km/h.

Auffällig war der hohe Anteil von Fahrzeugen mit Schweizer oder österreichischer Zulassung. Die Verkehrspolizei Kempten wird zeitnah weitere Messungen in diesem Bereich durchführen. (VPI Kempten)

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