DEGGENDORF. Am Abend des 24.04.2026 kam es zu einer starken Rauchentwicklung im Bereich der Waldflächen An der Leiten. Ein dortiges Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Passanten bemerkten gegen 20:15 Uhr starken Rauch aus dem Waldbereich, ca. 100 Meter nordwestlich von An der Leiten. Einsatzkräfte konnten vor Ort feststellen, dass sowohl ein Baum, als auch das umliegende Laub im Umkreis von ca. 50 Meter brannten. Das Feuer konnte durch eingesetzte Feuerwehren schnell gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 29.04.2026, 07.36 Uhr