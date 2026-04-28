BAD BERNECK, LKR. BAYREUTH. Am Dienstagnachmittag kam es im Ortsteil Rimlas zu einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen.

Gegen 13.50 Uhr bemerkten Zeugen eine Rauchentwicklung im Bereich einer Scheune und verständigten den Notruf. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer zunächst im Bereich eines Misthaufens aus und griff anschließend auf die Holzfassade der Scheune über, in der Heu und Stroh gelagert waren.

Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen. Nach einer ersten Schätzung ist ein Sachschaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages entstanden.