ILLERTISSEN. Ab dem 29.04.2026, ca. 09:00 Uhr ändern sich die Nebenstellen der internen Telefonanlage der Polizeiinspektion Illertissen. Betroffene Stellen und Ansprechpartner werden gebeten, diese Anpassung bei sich zu berücksichtigen.

Die Polizeiinspektion Illertissen ist weiterhin unter der bekannten Hauptnummer 07303/9651-0 erreichbar und die Durchwahl „-0“ bleibt unverändert. Alle übrigen Nebenstellen erhalten eine Anpassung: Vor den bisherigen zweistelligen Durchwahlen wird jeweils die Ziffer 1 vorangestellt, sodass künftig dreistellige Nebenstellen bestehen.

Beispielsweise wird aus der bisherigen Durchwahl -22 die neue Nebenstelle -122, aus dem bisherigen Faxanschluss -40 wird -140. Sollten Sie einzelne Ansprechpartner bisher direkt über eine Nebenstelle kontaktiert haben, passen Sie bitte die bei Ihnen gespeicherten Durchwahlen entsprechend an.

Anwählversuche der bisherigen zweistelligen Nebenstellen werden nicht weitergeleitet. Stattdessen ertönt eine automatische Ansage, dass die Rufnummer nicht vergeben ist. Es wird um Kenntnisnahme gebeten. (PI Illertissen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).