Mobile Wache unterwegs

Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:

Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN

Einladung zum Theaterstück „Lug und Betrug“ der Kripo Augsburg

Am Mittwoch (13.5.2026) wird das Theaterstück „Lug und Betrug“

im Pfarrheim Derching, Liebfrauenplatz 3, 86316 Friedberg

aufgeführt. Ab 14.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Danach, um ca. 15.00 Uhr, beginnt die Theatervorstellung.

Der Besuch dieser rund zweistündigen Veranstaltung ist kostenlos. Im Stück werden sechs verschiedene Szenen, zum Beispiel Schockanruf, Handwerkertrick und Love Scam, durch die Krebsbachtaler Dorfbühne Hollenbach vorgespielt. Im Anschluss daran erhalten die Gäste Tipps der Kriminalpolizei.

Die Besucherinnen und Besucher können in der Pause den Beamteninnen und Beamten der Polizeiinspektion Friedberg und der Kriminalpolizei Fragen stellen und Broschüren erhalten.

0634 – Tag der offenen Tür bei der Polizei Augsburg West – 09.05.2026

Augsburg – Am 09.05.2026 öffnet die Polizeiinspektion Augsburg West im Rahmen des Westparkfestes ihre Türen für Besucherinnen und Besucher.

Nach der feierlichen Einweihung Ende Januar 2026 können interessierte Besucherinnen und Besucher nun einen Blick hinter die Kulissen der Polizei Augsburg West werfen. Vor Ort freuen sich zahlreiche Kolleginnen und Kollegen der Polizei Augsburg West sowie aus verschiedenen Bereichen der Polizei auf Ihren Besuch.

In der Zeit von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr sind unter anderem der Hubschraubersimulator, unsere Kinderpolizeiwache sowie die Reiterstaffel vor Ort. Bei einem Kaffee an unserem Coffee with a Cop – Stand können Besucherinnen und Besucher mit unseren Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch kommen und sich zu verschiedensten Themen informieren. Auch unsere Mobile Wache, die Verkehrspolizei sowie die Einstellungsberater samt Sportchallenge sind mit dabei. „Polizei zum Anfassen“ gibt es auch bei der Ausrüstung unserer Einsatzhundertschaft.

Ein Rahmenprogramm wird zeitnah veröffentlicht.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind recht herzlich eingeladen den Tag der offenen Tür zu begleiten. Um eine vorherige Anmeldung bei der Pressestelle des PP Schwaben Nord wird gebeten.