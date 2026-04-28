GROSSMEHRING, LKRS. EICHSTÄTT.Rund 40 hochwertige Fahrräder entwendeten Einbrecher in der Nacht auf den heutigen Dienstag aus einem Geschäft in Großmehring. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürften sich die Täter etwa gegen 01:00 Uhr über ein Nachbargrundstück Zugang zum Gelände am Junkers-Ring verschafft haben. Über eine aufgebrochene Nebeneingangstüre gelangten die Unbekannten in das Geschäft, entwendeten die Fahrräder im Gesamtwert von mehr als 100 000 Euro und verluden sie in einen Transporter.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841-93430 an die Kriminalpolizei zu melden.