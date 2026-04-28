622. Festnahme eines Tatverdächtigen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes – Riem

Am Montag, 27.04.2026, gegen 16:55 Uhr, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 31-Jährigen mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit und einem 32-Jährigen mit spanischer Staatsangehörigkeit. Beiden Personen sind in München wohnhaft. Hintergrund war ein Streit über das zwischen ihnen bestehende Arbeitsverhältnis. Im Rahmen der Auseinandersetzung griff der 31-Jährige den 32-Jährigen nach dem gemeinsamen Verlassen der Arbeitsstätte an. Dabei versuchte er mit einem spitzen Gegenstand auf das Opfer einzustechen. Dem 32-Jährigen gelang es, die Stiche überwiegend abzuwehren. Ein zufällig vorbeikommender Passant konnte den Angreifer von seinem Opfer trennen. Der 32-Jährige flüchtete daraufhin in ein Gebäude, in das der 31-Jährige einzudringen versuchte. Der 31-Jährige konnte in der Folge durch die verständigte Polizei festgenommen werden. Der 32-Jährige wurde leicht verletzt.

Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen griff der 31-Jährige zudem einen Polizeibeamten an. Durch das schnelle und konsequente Einschreiten der Einsatzkräfte konnte dies aber so weit unterbunden werden, dass der Polizeibeamte lediglich leicht verletzt wurde und weiterhin dienstfähig war.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache wurden vom Kommissariat 11 übernommen. Der 31-Jährige wird im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

623. Einbruch in Bäckerei – Lerchenau

Im Zeitraum von Sonntag, 26.04.2026, 13:40 Uhr, bis Montag, 27.04.2026, 04:00 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei ein. Dabei verschafften sie sich gewaltsam über eine Tür Zutritt zu den Räumen und öffneten gewaltsam einen dort befindlichen Tresor mit Bargeld.

Anschließend flüchteten der oder die unbekannten Täter mit dem Inhalt des Tresors. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Entwendungsschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Die Münchner Kriminalpolizei führte vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 52.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Wilhelmine-Reichard-Straße und Lerchenauer Straße (Lerchenau) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

624. Wohnungsbrand in Einfamilienhaus – Obermenzing

Am 27.04.2026, gegen 17:30 Uhr, nahm ein 64-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses in Obermenzing Rauchgeruch und den akustischen Rauchmelder in seinem Keller wahr. Daraufhin informierte er den Notruf.

Die alarmierte Feuerwehr traf kurz darauf an der Einsatzörtlichkeit ein und löschte den Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen kann ein technischer Defekt als Brandursache nicht ausgeschlossen werden.

Der 64-Jährige wurde durch den Brand nicht verletzt.

Am Gebäude entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, führt das Kommissariat 13.

625. Brandfall – Neubiberg

Am Montag, 27.04.2026, bemerkte ein 63-jähriger Spaziergänger gegen 15:40 Uhr einen Brand in einem Waldgebiet in Neubiberg und verständigte den Notruf.

Kurz darauf trafen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neubiberg und eine Polizeistreife am Einsatzort ein.

Der Brand im Unterholz konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Auf einer Fläche von circa 150 Quadratmetern entstand ein Sachschaden von wenigen Eintausend Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kameterstraße, Kyffhäuserstraße, Cramer-Klett-Straße, Hohenbrunner Straße (Neubiberg) sowie im dort befindlichen Waldgebiet Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

626. Festnahme eines Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung – Altstadt

Am Dienstag, 28.04.2026, gegen 02:00 Uhr, befanden sich ein 27-Jähriger mit türkischer Staatsangehörigkeit und eine 32-Jährige mit thailändischer Staatsangehörigkeit, beide mit Wohnsitz in München, in einem Gastronomiebetrieb.

Als der 27-Jährige und die 32-Jährige gemeinsam vor die Tür des Lokals gingen, konnten Zeugen beobachten, wie der 27-Jährige die 32-Jährige unsittlich berührte und sie anschließend in eine Seitengasse zog. Da die 32-Jährige gegenüber den Zeugen äußerte, dies nicht zu wollen, wurde der Tatverdächtige von einem Angestellten des Lokals angesprochen, woraufhin er von der 32-Jährigen abließ und in das Lokal zurückging.

Ein Zeuge des Geschehens begab sich fußläufig zu einer nahegelegenen Polizeiinspektion und meldete dort den Vorfall, woraufhin der Tatverdächtige an der Tatörtlichkeit vorläufig festgenommen werden konnte.

Nach Anzeigenerstattung wegen sexueller Belästigung und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

627. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Oberschleißheim

Am Montag, 27.04.2026, gegen 19:10 Uhr, konnten zwei 18-jährige Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München einen 29-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland dabei beobachten, wie er auf dem Gehweg vor einem Supermarkt sitzend sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm.

Hierauf verständigte eine der 18-Jährigen den Polizeinotruf 110, woraufhin der Tatverdächtige durch die eintreffenden Polizeikräfte vorläufig festgenommen werden konnte.

Nach Anzeigenerstattung wegen exhibitionistischer Handlungen und einem Platzverweis wurde er wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.