BAYREUTH. Mutmaßlich stürzte ein Mann Anfang April und verletzte sich schwer. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei Bayreuth und bittet zwei bislang unbekannte Zeugen, sich zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen fanden zwei Passanten am Mittwoch, den 2. April 2026, in der Zeit zwischen 22 Uhr und 2 Uhr einen schwer verletzten Mann auf der Straße im Paracelsiusring und brachten ihn zu dessen Lebensgefährtin in die Wohnung. Der Mann befindet sich nach wie vor in einem kritischen Zustand.

Die namentlich unbekannten Ersthelfer könnten wichtige Hinweise zum Geschehen geben.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet die beiden Personen sowie weitere mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.